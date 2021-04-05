Большинство землян считают, что для решения глобальных задач необходимо международное сотрудничество. Но лишь 25% опрошенных верят, что страны смогут договориться.

67% жителей Земли обеспокоены глобальным потеплением и стремительным исчезновением видов фауны и флоры.

Об этом свидетельствуют данные опроса ЮНЕСКО "Мир в 2030 году", участие в котором приняли 15 тысяч человек, передает Центр новостей ООН.

Вторая по значимости глобальная проблема, по мнению жителей планеты, - это конфликты и насилие. На третьем месте - дискриминация и неравенство, на четвертом - недостаток воды, продовольствия и жилья.

Многие респонденты считают, что ключ к решению мировых проблем - в хорошем образовании. Большинство жителей планеты также думают, что для решения глобальных задач необходимо международное сотрудничество. Однако лишь 25% опрошенных верят в то, что страны смогут договориться друг с другом.

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Эксперты ЮНЕСКО также попытались выяснить, какие сферы человеческой жизни должны принципиально измениться в ближайшее десятилетие. 47% респондентов ответили, что в свете пандемии серьезные реформы должны произойти в сфере образования.

45% опрошенных считают, что люди должны кардинально изменить свое отношение к природе. Еще 40% жителей планеты думают, что гораздо больше внимания необходимо уделять сотрудничеству в научной сфере и обмену данными.

В регионе Восточной Европы в опросе ЮНЕСКО приняли участие почти 2 тысячи человек, большинство (62%) - женщины. Жителей этого региона больше, чем других, беспокоят такие проблемы, как дезинформация и ограничение свободы слова, а также вопросы миграции и мобильности.

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Автор: Александр Топчий