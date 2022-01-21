Диких птиц взяли под патронат специалисты "Киевзеленстроя" и Зоопарка.

Орнитологи просят киевлян не подкармливать лебедей, оставшихся зимовать в столичном парке "Наталка".

Об этом говорится в сообщении КО "Киевзеленстрой" в Facebook.

Обращается внимание, что лебеди в парке "Наталка" зимуют уже не первый год. Как утверждают ветеринары, Киевская зима для лебедей не страшна. Имея жировой запас, который является природным утеплителем и "продовольственным запасом", пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды. Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет – меняют водоем. Зимой питаются большей частью подводными частями растений.

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В "Киевзеленстрое" сообщили, что КП УЗН Оболонского района приняли лебедей под свой патронат и наблюдают за их состоянием. Также обратились за профессиональной помощью к специалистам Киевского зоологического парка. Они обследовали место пребывания лебедей, провели наблюдение за их поведением и подкормили зерновой смесью.

"Орнитологи просят горожан не подкармливать диких птиц. Категорически запрещено бросать им хлеб и различные хлебобулочные изделия, продукты из магазинов, в том числе, и крупы. Максимум, что можно сделать – насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна – пшеницы, кукурузы, ячменя или овса. Вскоре будут установлены соответствующие информационные таблички", - информирует Киевзеленстрой.

Как сообщал УНИАН, озеро в селе Чертория на Буковине нуждается в спасении. Лебеди-шипуны полюбили это место для зимовки, потому что из-за теплых подземных течений вода там не замерзает даже в сильные морозы.

Однако позапрошлогоднее наводнение и прошлогодняя засуха привели к обмелению водоема. Вместе с водой исчезли и птицы.

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