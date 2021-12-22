Спасать водоем взялась местная община.

Озеро в селе Чертория на Буковине-водоем, где зимуют лебеди-нуждается в спасении.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеДизайнер из Финляндии нарисовал лопатой лису на ледяном озере (видео)Озеро в Чертории известно тем, что каждый год там зимуют несколько сотен птиц - так происходит еще с 1980-х. Лебеди-шипуны полюбили это место, потому что из-за теплых подземных течений вода там не замерзает даже в сильные морозы.

Прошлогоднее наводнение и нынешняя засуха привели к обмелению водоема. Вместе с водой исчезли и птицы.

Брусницкая объединенная территориальная община начала спасать водоем своими силами. Уже проводят работы по углублению дна. Завершить планируют через 2-3 недели.

С началом работ начали возвращаться птицы - первая пара лебедей шипунов прилетела в середине декабря, сообщили в общине.

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