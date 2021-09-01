От воздуха, загрязненного выбросами от ископаемого топлива, больше всего страдают легкие, сердце и мозг человека

Эксперты Организации Объединенных Наций выявили причину смерти семи миллионов людей ежегодно. Негативному воздействию подвергаются легкие, сердце и мозг человека.

Об этом сообщается на странице ООН в Twitter.

По мнению экспертов, людей убивает загрязненный воздух, а именно выбросы от ископаемого топлива.

"Его самое опасное оружие - незаметные ядовитые частицы, которые по размеру могут быть не больше молекулы. Они провоцируют воспалительные процессы в легких и могут стать причиной развития онкологических заболеваний", - рассказали эксперты.

Читайте такжеЭкоактивист из Харькова устроил фотосессию в куче мусора и стал звездой сети (фото, видео)Кроме того, самые мелкие частички могут попасть в кровоток, уменьшая толщину сосудов и увеличивая давление, что может привести к инсульту или инфаркту. Всего, по подсчетам экспертов, загрязнение воздуха убивает больше людей, чем войны, курение и туберкулез.

"Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. В США примерно на 4 месяца. В РФ примерно на 9 месяцев. В Индии на 1,5 года ", - подытожили в ООН.

Как ранее сообщал УНИАН, в ООН заявили, что Земля движется к экологической катастрофе, а прошлый год стал беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов.

Автор: Анастасия Горбачева