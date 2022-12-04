По прогнозу специалиста, украинцам не стоит ждать аномально теплых зим.

В течение следующих 100 лет климат в Украине не претерпит серьезных изменений.

Об этом в комментарии 24 канала рассказал руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, погода в Украине действительно поменяется, однако каких-то совершенно новых явлений наблюдаться не будет.

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"Ближайшие 100 лет ничего сильно не поменяется. Просто люди думают, что будет еще через 100 лет. Поэтому за это так много говорят", - пояснил Билык.

То есть волноваться об анормально теплых зимах и аномальных температурах украинцам не стоит. Однако заботиться об экологии нужно, поскольку процесс изменения климата уже начался.

Прогнозы по изменению климата

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что средняя температура воздуха в Украине растет. Однако это не значит, что у нас может вообще исчезнуть зима. В зимний период всегда будут снега и морозы, однако их может быть меньше, чем раньше.

Также Кульбида считает, что боевые действия в Украине не приведут к появлению аномалий.

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