В течение следующих 100 лет климат в Украине не претерпит серьезных изменений.
Об этом в комментарии 24 канала рассказал руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
По его словам, погода в Украине действительно поменяется, однако каких-то совершенно новых явлений наблюдаться не будет.
"Ближайшие 100 лет ничего сильно не поменяется. Просто люди думают, что будет еще через 100 лет. Поэтому за это так много говорят", - пояснил Билык.
То есть волноваться об анормально теплых зимах и аномальных температурах украинцам не стоит. Однако заботиться об экологии нужно, поскольку процесс изменения климата уже начался.
Прогнозы по изменению климата
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что средняя температура воздуха в Украине растет. Однако это не значит, что у нас может вообще исчезнуть зима. В зимний период всегда будут снега и морозы, однако их может быть меньше, чем раньше.
Также Кульбида считает, что боевые действия в Украине не приведут к появлению аномалий.