В сегодняшней обнаженной фотосессии приняли участие 200 человек в возрасте от 19 до 70 лет.

Сегодня в пустыне израильского района Арада известный американский фотограф Спенсер Туник провел массовую фотосессию в стиле ню, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения Мертвого моря.

Как сообщает испанское агентство EFE, Туник известен своими масштабными "голыми" композициями в условиях природы.

В сегодняшней обнаженной фотосессии приняли участие 200 человек в возрасте от 19 до 70 лет. Их тела были окрашены в белый цвет. Фотосессия прошла на фоне пустынного ландшафта, окружающего город Арад в Израиле.

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Целью этой акции является привлечение внимания к экологическим проблемам Мертвого моря и необходимости сохранения этого уникального места, которое является самой низкой точкой суши на Земле (Мертвое море расположено примерно на 420 метров ниже уровня моря, - УНИАН).

При помощи людей фотограф "построил" трубу, которая "впадает" в Мертвое море. Люди, окрашенные в белый цвет, символизируют столбы соли, образованные от соленой воды.

Отмечается, что это уже третья акция этого фотографа в Израиле. В 2011 году собралось более 1200 участников, снимавшиеся на Минеральном пляже Мертвого моря, который больше не доступен из-за углубления.

Художник надеется привлечь внимание мировой общественности к гибнущему Мертвому морю, передает Israelinfo.

"Все, что вы видите на моих фотографиях, уже не существует. Люди из инсталляций меняются, их тела и души стали на 10 лет старше, постоянен только ландшафт - камни, скалы, море. Но сегодня места, где я работал в 2011 году, стали совершенно неузнаваемыми. Я сохраняю глубокую связь с Мертвым морем, тревожусь о нем и надеюсь помочь его сохранить", - сказано в заявлении Туника.

Спенсер Туник: что известно

Спенсер Туник - американский фотохудожник, ставший известным благодаря фотографиям десятков, сотен и тысяч обнаженных людей, собранных в самых необычных для этого местах. Туник организует флешмобы обнаженных людей для своих фото инсталляций. Самый большой флешмоб ему удалось организовать в 2007 году в Мехико с участием 18 тысяч добровольцев.

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Автор: Александр Топчий