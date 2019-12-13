Самую низкую точку Земли на суше обнаружили на Востоке Антарктиды

Как оказалось, она спрятана глубоко под ледником Денман.

Заполненный льдом каньон опускается на 3,5 километра ниже уровня моря. Только в океанах впадины глубже. Открытие проиллюстрировано на новой карте Антарктиды, которая с беспрецедентной точностью отражает долину под ледяным щитом.

Как пишет BBC, до этого времени самым низким местом на Земле считали участок на побережье Мертвого моря. Но даже он лежит лишь на 413 метров ниже уровня моря.

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Знание о чертах самого глубокого места на планете сыграют важную роль в понимании ученых, как Белый континент может измениться в будущем. Новое открытие включает неизвестные ранее хребты, которые будут стоять на пути схождения ледника в процессе таяния из-за глобального потепления. Однако, ученые обнаружили и ряд более гладких участков, которые ускорят процесс.

«Это, без сомнения, наиболее точное на данный момент изображение того, что лежит под ледяным щитом Антарктиды», - сказал доктор Мэтью Моргигем, который работал над проектом в течение шести лет.

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Издание пишет, что новая карта континента заполняет все пробелы, которые остались после осмотра Антарктиды с воздуха. На протяжении десятилетий радары зондировали ее, посылая микроволновые импульсы, чтобы прощупать сушу под льдом и отследить каменистую топографию под ней. Но до сих пор остается немало регионов, данные о которых остаются неполными или вообще отсутствуют.