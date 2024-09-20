Норы животных достигают 20 метров в длину и находятся на глубине три метра, поэтому могут положительно влиять на почву.

Несмотря на то, что идет война в Украине, экологам удалось зафиксировать эпизоды таинственной жизни степных сурков, которых недавно выпустили в заповедную Тарутинскую степь в Одесской области для восстановления популяции в регионе.

Как сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine, которая установила фотоловушки возле колонии зверьков, степные сурки очень социальные существа, живут вместе группами и демонстрируют интересное поведение. Животные, попавшие в объективы, успели показать различные проявления жизни - любовь, семейные отношения, игривые драки, отдых и охрану у нор.

"Независимо от того, следят они за своим домом или отдыхают, эти сурки всегда заняты", - констатируют экологи. В организации объяснили, что 18 сурков (две группы) выпущены в степь для восстановления их популяции в регионе. Эти животные играют важную роль в обогащении биоразнообразия, помогая возродить степную экосистему.

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"Тарутинская степь является частью ревайлдинг ландшафта дельты Дуная. Восемнадцать животных присоединились к суркам, поселившимся здесь раньше - в 2020 году, чтобы начать цветущую популяцию вида в степи. В следующем году планируются дальнейшие выпуски животных с целью создания стабильной популяции вида на этой заповедной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тарутинская степь площадью 5200 гектаров является одним из последних хорошо сохранившихся участков степи в Украине и Европе, характеризуется широкими травянистыми равнинами. Здесь обитает широкий спектр видов флоры и фауны, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. "Сурки помогают поддерживать здоровую степь, они роют норы и являются важным звеном местных пищевых цепей. "Этот новый выпуск продолжает программу реинтродукции сурков, начатую в 2020 году, и поможет еще увеличить численность и ареал проживания вида", - объясняет руководитель ландшафтов Rewilding Ukraine Дели Сааведра.

Также рассказывается, что сурки являются важной добычей для таких животных, как волк, лиса и хищные птицы, а также считаются инженерами экосистем из-за того, что активно роют почву. Их норы достигают 20 метров в длину и залегают на три метра под поверхностью земли, поэтому могут положительно влиять на почву и грунтовые воды. Таким образом, зверьки помогают распространять семена и создавать зоны, где могут прижиться различные виды растений.

В организации рассказали, что сурки выпущены в большой вольер в Тарутинской степи, где для них предварительно создали несколько искусственных нор. Некоторые из этих нор окружены сеткой, которая не позволяет животным немедленно покинуть нору, поэтому у них есть время адаптироваться к новому дому.

"Они привыкают к новому месту, создают новые норы или развивают те, которые мы для них подготовили", - говорит полевой сотрудник Rewilding Ukraine Александр Гайдаш

Уточняется, что сурки, выпущенные в 2020 году, уже образовали несколько колоний в вольере, а также построили колонию за его пределами. Чувствуют себя они хорошо: в 2022 году родилось шесть детенышей сурков в одной семье, также несколько детенышей в последующие годы.

Когда-то сурки были широко распространены в Украине, но с 19-го века быстро исчезли в результате охоты и развития земледелия. По данным Rewilding Ukraine, пока стабильные популяции вида сохранились только на северо-востоке страны, хотя были попытки вернуть вид и в другие регионы.

"Продолжающаяся война в Украине привела к потере значительных территорий сельскохозяйственных угодий, поэтому многие участки степи и лугов в стране будут дополнительно распаханы, уничтожив колонии сурков. Некоторые степные территории также пострадали в результате военных действий... Тарутинская степь, которая расположена далеко от зоны конфликта, может стать убежищем для сурков и других диких животных и помочь в послевоенных усилиях по восстановлению природы", - рассказали в организации.

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Напомним, диких лошадей из латвийских заповедников поселили в дельте реки Дунай в рамках мероприятий по ревайлдингу для поддержания естественного выпаса. Животные, которые являются потомками тарпанов, приносят много пользы, в том числе уменьшают риски пожаров.

На конском помете процветают специфические виды грибов и насекомых, также в нем прорастают различные семена. В природоохранной организации Rewilding Ukraine зафиксировали стадо животных, которые "гуляют", питаются на новом месте проживания - в заповедной зоне в Одесской области. Среди взрослых животных есть и малыши.

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