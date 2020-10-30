Каждый год остров теряет тонны льда, а природа уже не может восстановить баланс.

Быстрое таяние льда меняет районы Гренландии рядом с океаном, провоцируя изменения в экосистеме и форме острова. Отступление льда в Гренландии изменило способ течения ледников и места их скола.

Об этом сообщает Science alert со ссылкой на исследование группы ученых Национального центра данных по снегу и льду от 27 октября.

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Как свидетельствуют недавние наблюдения, каждый год остров теряет тонны льда – снегопады восстановить баланс уже не могут.

На сегодня ежегодная потеря льда на 14% больше в сравнении с периодом 1985-1999. Талая вода смазывает ледяной щит, поэтому он легче скользит по коренной породе и ускоряет таяние.

На данных спутниковых снимков ученые увидели сужение ледовых каналов, изменение направления путей талой воды и даже замедление образования нового льда, вследствие чего ледники застряли на месте. Вероятно, изменения повлияют и на количество пресной воды.

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Автор: УНИАН