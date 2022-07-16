Эколог Владислав Балинский: Действия РФ в Украине ведут к глобальной экологической катастрофе

Глава общественной экологической организации "Зеленый лист", биохимик Владислав Балинский в интервью УНИАН рассказал, чем грозят окружающей среде бомбардировки Украины Россией, о причинении вреда морским обитателям и заповедникам, а также о том, как последствия войны могут отразиться на экологии других стран.

Недавно ракета, запущенная с российского самолета, попала в танкер Millennial Spirit (флаг Молдовы), который с конца февраля дрейфует в Черном море, недалеко от Одессы. Людей на аварийном судне нет, но оно загорелось. Говорят, на борту есть остатки дизтоплива, и поврежденный танкер – "экологическая бомба" замедленного действия…

Аварийные ситуации, которые приводят к излиянию нефтепродуктов, всегда очень опасны. Тем более, ЧП с танкерами. Даже, когда емкости такого судна пусты, в них всегда есть десятки, если не сотни тонн нефтепродуктов – так называемый несливаемый остаток.

Ущерб, который зависит от площади загрязнения, может быть колоссальным – до миллиардов долларов. В первую очередь, это связано с тем, что северо-западная часть Черного моря мелководна, здесь большое количество биогенов, кормовая база, основные нерестилища для всех популяций рыб. Именно здесь, в нашей части моря, берут начало пищевые цепочки и для других живых организмов... Нарушение этих звеньев может привести к глобальной экологической катастрофе.

Ведь проблема не в одном нефтеналивном судне Millennial Spirit. В акватории находятся военные корабли. И море сейчас отравляют не только льяльные воды (воды, загрязненные в результате работы двигателей и т. д., – УНИАН), а и взрывчатые вещества, специфические грузы… Это десятки, если не сотни химических веществ, которые пагубно влияют на все Черное море. Потому что, повторюсь, в его северо-западной части – начало всех пищевых цепочек.

Часть украинских заповедников напрямую соприкасаются с морем. Как на них сказывается происходящее?

Влияние на морские экосистемы очень велико. Если мы говорим об акватории Черного моря, то большая часть национальных парков, которые расположены в азово-черноморском бассейне, в настоящее время оккупированы. Поэтому сейчас у нас только два природных объекта, которые доступны для изучения в азово-черноморском бассейне. Оба находятся в Одесской области – национальный природный парк "Тузловские лиманы", который занимает более 30 км морского побережья (и побережье лиманов), а также – Дунайский биосферный заповедник. Процессы, которые мы в них наблюдаем, показывают, как сильно страдают биогеоценозы (биогеоценоз – участок планеты с определенным составом живых организмов и неживой окружающей среды, работающий как единый природный комплекс, – УНИАН).

Руководитель научного отдела нацпарка "Тузловские лиманы" доктор биологических наук Иван Русев заявлял о дельфинах, погибших в результате военного вторжения РФ.

Действительно, на протяжении весны и лета на побережье Украины, Румынии, Болгарии и Турции фиксируется несвойственная для довоенного времени гибель дельфинов. Это – тысячи мертвых животных, часть которых остается в море – их не выносит на берег... Уже сейчас ученые говорят о более чем трех тысячах жертв… Это очень большая потеря для популяции в азово-черноморском бассейне таких видов, как афалина и азовка.

В первую очередь, их массовую гибель связывают с шумовым загрязнением, взрывами. В частности, во время разминирования или обстрела береговой линии. Пример – та же Одесса, акватория которой неоднократно обстреливалась с корабельной артиллерии оккупантов. Одни снаряды разрывались на берегу, другие – в воде. На глубине взрывная волна распространяется очень далеко и пагубно влияет на дельфинов – умных, социальных животных. Они очень сильно страдают от шума, теряют иммунитет и, как следствие, начинают болеть и умирают.

Кроме того, зоологи, биологи пришли к выводу: на дельфинов отрицательно воздействуют используемые агрессором гидролокаторы (средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения, – УНИАН). То есть, мощные звуки, облучение, бомбардировки и прочее негативно отражаются на здоровье животных. Они получают ранения, ожоги, теряют слух, становясь фактически "слепыми". Потеряв ориентацию, паникуют, натыкаются на мины, разбиваются о скалы, выбрасываются на берег…

А что происходит с атмосферой при взрывах, горении танкеров и нефтебаз?

Любой процесс горения связан с выделением ядовитых продуктов. При горении нефтепродуктов, горючесмазочных материалов в воздух поднимается сажа, которая влияет на прозрачность атмосферы. Происходят необратимые процессы, что приводит к повышению температуры окружающей среды, изменению климата.

Также в результате масштабных пожаров, взрывов в воздухе накапливается большое количество продуктов горения, которые "возвращаются" в качестве пыли. Или, как правило, растворяются в атмосферной воде и выпадают в виде кислотных осадков. В свою очередь, это значительно влияет на почву, сказывается на состоянии растений, в частности, понижается урожайность. Кислотные осадки приводят к деградации черноземов: вымывается плодородный слой, прекращается почвообразование… Уже сейчас можно говорить о колоссальных материальных потерях.

Еще нюанс. Россия тотально обстреливает нашу страну, и после таких бомбардировок-обстрелов ландшафтные зоны напоминают кратерное лунное поле. На такой изуродованной территории, например, степной, гибнет почти вся растительность. И животные, связанные с обменом в этом биогеоценозе (живут в данном месте, питаются и т. д., – УНИАН), тоже погибают.

Кроме того, обстрелы приводят к опустошительным пожарам, из-за которых деградируют огромные площади в национальных природных парках. Фактически, заповедные зоны, обладающие международными статусами, уничтожаются. Стремительно уменьшается их биоразнообразие. В первую очередь, страдают краснокнижные виды животных.

Можете уточнить, о каких видах идет речь?

Многие нацпарки были созданы специально для благоприятных условий гнездовья птиц. Дело в том, что мигрирующие пернатые, совершая межконтинентальные перелеты, очень привязаны к кормовой базе того или иного заповедника. Без таких оазисов их гнездование, размножение станет невозможным. В мире очень мало подобных природных "лоскутов". Поэтому так важны национальные парки Украины. Например, в наши "Тузловские лиманы" люди едут со всего континента, чтобы увидеть краснокнижных птиц – розовых и кудрявых пеликанов, ставших редкими, краснозобую казарку и каравайку ("Тузловские лиманы" - водно-болотные угодья международного значения. Через территорию этого нацпарка проходит один из крупнейших миграционных коридоров птиц, по которому они перемещаются в Европу, Азию и Африку, – УНИАН).

Представьте, сюда летят птицы, чтобы откормиться и продолжить перелет, но в итоге попадают в стрессовую ситуацию, что в дальнейшем приводит к их гибели. А прилетающие на гнездование, оставляют гнезда, то есть не воспроизводятся.

Стоит отметить, что не все взрывы слышны человеку, но соответствующие колебания передаются по почве, воде и отражаются на состоянии птиц. Выходит, война в Украине глобально влияет на виды, в том числе очень редкие и эта проблема касается не отдельно взятой страны…

Какой "химический букет" Украина получает во время обстрелов? Можете охарактеризовать состав боевых взрывчатых веществ, скажем, в ракетах?

Например, Одесский регион подвергается обстрелу, в основном, "Х-22" и "Ониксами", в которых боевой заряд составляет примерно тонну. Это большое количество химических веществ, и их объем после взрыва увеличивается тысячекратно. Гремучая ртуть, азид свинца... Все это – ядовитые соединения, которые впоследствии очень сложно выводятся из экосистем – упомянутых пищевых цепочек. Птицы, животные, обитающие в определенной местности, накапливают в себе эти токсины и погибают...

Но, помимо гремучих соединений непосредственно боезаряда, колоссальное загрязнение атмосферы происходит от взрывной волны, которая поднимает в атмосферу невероятно много частиц земли.

Кроме того, непосредственно на почву влияют осколки ракет, снарядов, в составе которых – алюминий и магний. Это сотни тысяч тонн металлического мусора, надолго "застрявшего" в экосистемах.

Надо полагать, все эти гремучие смеси в итоге попадают в организм человека?

Множество ракет выпущено оккупантами по Украине. Осколки падают на землю, загрязняют ее, воспламеняются горючие вещества... Часть боеприпасов, не достигая цели, взрывается в воздухе, и также пагубно воздействует на все живое. Поясню. Даже "срабатывая" где-то в небе, вся "химия" в виде аэрозоля, пыли еще долго остается в атмосфере… В результате, люди получают токсичные "порции" с пищей, яды имеют свойство накапливаться в организме, влиять на иммунитет, внутренние органы... Последствия очень серьезны.

Добавьте сюда еще одну проблему – во время обстрелов уничтожаются критическая инфраструктура, в том числе очистные сооружения. Как известно, такие проблемы имеют место во многих оккупированных населенных пунктах. По существу, там все сбросы осуществляются, скажем, в реки или в открытый грунт. Это приводит к заморам в водоемах, оказывает влияние на море... Ущерб может оказаться гигантским.

Отразится ли война в Украине на экологии других стран?

Безусловно. Это и климатические угрозы, и уменьшение биоразнообразия, к которому ведет изменение наших ландшафтов. Таких степных участков, как в Украине, во всем мире остались считанные единицы. Их ценность сложно переоценить. Это не просто территория, а природный комплекс, который имеет свою уникальную растительность, уникальных животных. Исчезновение таких ландшафтов-комплексов – огромная потеря для человечества.

Но и это – не все. Сама природа неоднократно показывала, как все ее явления взаимосвязаны. Так, года два назад в Одессе зимой пошел желтый снег. Люди были шокированы… Оказалось, произошло перемещение пылевых масс с пустыни Сахара. Казалось бы, где Африка и где мы?! То есть, в атмосфере все процессы зависят от ветра, его направления, что означает: война в Украине с большой долей вероятности отразится на европейских странах – наших ближайших соседях, да и на самой РФ.

Другими словами, кислотный дождь может пролиться где угодно?

Можно даже не оценивать угрозу с точки зрения состава загрязняющей смеси. Учеными давно доказано: превышение в атмосфере предельно допустимого количества обычной (привычной) пыли крайне негативно влияет на здоровье человека. В нашем случае добавляются сгорающие взрывчатые вещества, тонны взвешенных частиц. Вся эта гремучая смесь куда-то перемещается с воздушными массами и может где угодно пролиться тем же кислотным дождем.

Лариса Козовая

Лариса Козовая