Германия предоставит Украине 35 миллионов евро на экологические проекты

Проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского соглашения.

Минэкологии согласовало с Федеральным министерством Германии по вопросам окружающей среды, сохранения природы и радиационной безопасности предоставление Украине 35 млн евро в рамках Международной климатической инициативы на экологические проекты по четырем направлениям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство экологии и природных ресурсов.

«Минэкологии успешно завершило переговорный процесс с Федеральным министерством Германии по оказанию помощи в размере 35 млн евро. Это большое достижение и вызов для всего экологического сообщества Украины, которое направит экономику к зеленому росту», - цитирует пресс-служба профильного министра Остапа Семерака.

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Согласно сообщению, проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского соглашения, национальных определенных взносов, включать аспект международного сотрудничества в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря и способствовать развитию возобновляемой энергетики, в том числе - использованию энергии биомассы вместо ископаемых источников энергии.

Справка УНИАН. Двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией в рамках Международной климатической инициативы началась в 2008 году. За это время Украина начала 14 проектов, 10 из них общим бюджетом 19 млн евро уже успешно завершены.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины одобрил Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года, которая предусматривает сокращения выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии.