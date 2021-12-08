Специалисты убеждены, что минимум на 1/5 глобальные изменения климата связаны с распашкой почв.

Сельскохозяйственные земли в Украине оказались в критическом состоянии, но власти пока ограничиваются лишь обсуждением проблемы, вместо реальных шагов по ее решению.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"На самом деле, правительство и Минагрополитики говорят о том, что мы имеем такую проблему, что десятки миллионов гектаров в Украине подвергаются деградации и необходимо внедрять конкретные действия в направлении сохранения этих почв, но до реальных действий никогда не доходит", – пояснил эксперт по землепользованию Михаил Амосов.

Более того, отмечают эксперты, пока эко-активисты показательно борются с работой промышленности, эта серьезная экологическая проблема отодвигается на задний план: ежегодно почти 500 млн тонн украинских пахотных земель подвергаются эрозии, уже более чем на 32 млн га почв опасно уменьшилось плодородие.

Специалисты предупреждают, что решением этой проблемы нужно заняться немедленно, ведь если вопрос не решать уже сегодня, последствия будут масштабными – начиная от дефицита питьевой воды и засухи, заканчивая глобальными изменениями климата.

"Самое сложное, самое тяжелое следствие – это глобальные изменения климата. Они напрямую связаны с количеством углерода в атмосфере, и по мировым подсчетам, около 20% всего нынешнего углерода в атмосфере вернулись туда из-за распашки почв, то есть минимум на 1/5 глобальные изменения климата связаны с распахиванием", – отметил председатель ОО "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк.

Автор: Григорий Бондарь