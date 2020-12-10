Аналитики Centre for Cities указывают на то, что, как следует из целого ряда исследований, помимо других негативных влияний на здоровье человека концентрация в воздухе NO2 повышает смертность от COVID-19.

Британская неправительственная организация Centre for Cities опубликовала исследование о том, что уровень загрязнения воздуха в британских городах, снизившийся во время первого локдауна, сейчас выше, чем до начала пандемии.

Читайте такжеЧеловечество близко к климатической катастрофе - генсек ООНПо данным организации, качество воздуха весной улучшилось в 38% городов, вошедших в доклад, однако теперь в 80% городов концентрация вредных веществ выше, чем до начала пандемии. Авторы исследования изучили качество воздуха, в частности концентрацию NO2, в 49 британских городах, в числе которых Лондон, Эдинбург, Манчестер, Ливерпуль и Бирмингем.

Аналитики Centre for Cities указывают на то, что, как следует из целого ряда исследований, помимо других негативных влияний на здоровье человека концентрация в воздухе NO2 повышает смертность от COVID-19. Весной было опубликовано несколько исследований, основанных на данных из разных стран и городов, о снижении вредных выбросов в атмосферу во время первого локдауна. По мнению авторов доклада, их исследование указывает на то, что пандемия и переход многих людей на работу из дома сами по себе не уменьшают загрязнение воздуха в достаточной степени и не снижают необходимость мер по борьбе с этой проблемой, передает kommersant.

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Автор: УНИАН