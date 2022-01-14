В поселке Камышеваха вблизи Краматорска в 2022 году создадут единственный в Украине центр по разведению редких хищных птиц. Объект включен в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.

На сооружение центра выделили из бюджета около 15 миллионов гривен.

"Питомник расположится в региональном ландшафтном парке. Там будут разводить балабанов, сапсанов, коршунов и канюк, которые приспособлены к климатическим условиям региона. В области они находятся под угрозой уничтожения", - рассказали в ОГА.

В центре планируют выращивать редких для Украины краснокнижных птенцов. Также здесь будут проводить реабилитацию изъятых контрабандных или травмированных птиц.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что Донецкая область в 2021 году была первой в стране по количеству проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В прошлом году в регионе работы проходили на 54 объектах.