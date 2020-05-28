Почти карате: битва двух жирафов попала на видео

Cамцы часто размахивают головой и опускают ее под сородича, чтобы распознать его пол.

На видео попало противостояние двух жирафов в Зимбабве.

Схватку жирафов снял волонтер благотворительной организации African Lion and Environmental Research Trust в Национальном парке Замбези в марте, передает издание The Sun.

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Видео начинается с того, что молодой самец просовывает голову под заднюю ногу противника и закидывает ее себе на шею. Крупный жираф начинает неспешно идти по кругу на трех ногах, чтобы высвободить четвертую. Затем пара медленно ходит друг за другом по кругу.

По мнению экспертов, животные могли бороться за лидерство.

Отмечается, что самцы часто размахивают головой и опускают ее под сородича, чтобы распознать его пол.

Как сообщал УНИАН, на северо-востоке Кении браконьеры убили пару уникальных белых жирафов - маму и детеныша.

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