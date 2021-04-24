Байден призвал к активным международным усилиям для преодоления климатического кризиса.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден видит большие экономические возможности в борьбе с изменениями климата.

Об этом Байден заявил в рамках заключительного второго дня климатического онлайн-саммита, пишет DW.

В своей речи американский лидер подчеркнул, что он предпочел бы сосредоточить внимание не на климатических угрозах, а именно на экономических возможностях, которые предоставляет борьба с такими угрозами.

Читайте такжеСША будут учитывать глобальное изменение климата в своей военной стратегии

Байден убежден, нынешнее противодействие глобальному потеплению сделает возможным создание миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест по всему миру - например, путем расширения электромобильности, более активного применения возобновляемых источников энергии, поиска других устойчивых форм ведения сельского хозяйства или внедрение совершенно новых видов промышленности.

"Это - возможность для всех нас создать лучшие экономические модели для наших детей и внуков", - сказал Байден.

Кроме этого Байден призвал к активным международным усилиям для преодоления климатического кризиса и дал высокую оценку сигналам о готовности к сотрудничеству со стороны президента России Владимира Путина, которого он ранее пригласил принять участие в этом климатичном онлайн-саммите.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора