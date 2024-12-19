Эколог отметил бездействие российской оккупационной власти, которая не решает проблему в этом регионе.

После аварии возле Керченского пролива двух российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в Азовское море разлилась нефть, которую перевозил один из кораблей. Из-за этого инцидента было засорено часть побережья в Запорожье в частности Приазовский национальный природный парк. Об этом заявил директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик в комментарии "Суспільному".

"Очень серьезное пятно. Полоса выброса нефтепродуктов идет по Степановской косе - 4,4 км, по хозяйственной зоне, то есть Кирилловка - 18,7 примерно км, заказник Федотова коса в сторону Бирючего - 1,7 км. Мы 100% знаем. Что касается нашей территории природно-заповедного фонда, зашел отжимной ветер и пятно горюче-смазочных материалов отгоняет от берега", - отметил он.

Воловик добавил, что точно оценить уровень загрязнения Азовского моря и прибрежных почв пока невозможно из-за отсутствия доступа к соответствующим территориям. В свою очередь сейчас понятно, что выброс нефтепродуктов больше всего навредит местной фауне.

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"Даже не представляем всей беды. У нас ограниченный доступ к этой информации. Бентосу - это ракушки, такие природные фильтры, которые составляют дно всего Азовского моря - им колоссальный вред, последствия будут заметны еще не один год. Чайки, морские именно, водоплавающие, будет очень серьезная беда, их ждет, к сожалению, смерть. По бычку, то беда - падение популяции весной, когда пойдут уже нерестовые явления, когда вода будет прогреваться", - подчеркнул директор Приазовского национального природного парка.

Кроме того, Воловик отметил, что российская оккупационная власть не проводит никаких действий после аварии танкеров и разлива нефти.

"Охрана в так называемой Российской Федерации не работает: ни министерство чрезвычайных ситуаций, никто там не работает. Беда будет для всего Азовского моря", - предупредил он.

Авария российских танкеров в Керченском проливе - что известно

Как писал УНИАН, 15 декабря российский нефтяной танкер, который перевозил тысячи тонн нефтепродуктов, раскололся на части во время сильного шторма, в результате чего вылилась нефть в Керченский пролив, а другой танкер также пострадал, получив повреждения.

В то же время в "Гринпис Украина" отреагировали на такой инцидент и заявили, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе. В организации подчеркнули, что любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

В свою очередь председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, что мазут, который вытекает из российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Черном море, приведет к гибели морских обитателей - рыбы, дельфинов и водоплавающих птиц. По ее словам, эффект от военных действий в акватории Азовского и Черного морей является чрезвычайно вредным.

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