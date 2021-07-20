На пляже Сансет в Орегоне нашли 45-килограммовую "лунную" рыбу (опаха).
Об этом говорится в сообщении Seaside Aquarium в Facebook.
Увидев удивительную находку на фото очевидцев, на пляж поспешили работники Приморского аквариума. Взглянуть на огромного опаха сбежались и отдыхающие.
Рыбу временно заморозят до начала учебного года с образовательной целью.
Читайте такжеИз-за пандемии коронавируса в мире начали использовать больше пластикаХотя такая находка – редкость, все же это не является чем-то необычным. В 2009 году в 37 милях от речища реки Колумбия поймали 43-тикилограммовую рыбину.
У опахов – овальное уплощенное по бокам тело, длиной до 2 метров у обычного опаха и до 1,1 м у низкотелого. Масса тела рыб может достигать соответственно до 270 и 30 килограммов.
Представители рода опах водятся на глубине от 50 до 200 метров. Обитают в открытом океане и тропических водах, где питаются крилем и кальмарами.
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