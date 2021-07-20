Хотя такая находка – редкость, все же это не является чем-то необычным.

На пляже Сансет в Орегоне нашли 45-килограммовую "лунную" рыбу (опаха).

Об этом говорится в сообщении Seaside Aquarium в Facebook.

Увидев удивительную находку на фото очевидцев, на пляж поспешили работники Приморского аквариума. Взглянуть на огромного опаха сбежались и отдыхающие.

Рыбу временно заморозят до начала учебного года с образовательной целью.

Читайте такжеИз-за пандемии коронавируса в мире начали использовать больше пластикаХотя такая находка – редкость, все же это не является чем-то необычным. В 2009 году в 37 милях от речища реки Колумбия поймали 43-тикилограммовую рыбину.

У опахов – овальное уплощенное по бокам тело, длиной до 2 метров у обычного опаха и до 1,1 м у низкотелого. Масса тела рыб может достигать соответственно до 270 и 30 килограммов.

Представители рода опах водятся на глубине от 50 до 200 метров. Обитают в открытом океане и тропических водах, где питаются крилем и кальмарами.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская