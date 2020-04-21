Антидиверсионная операция в Чернобыле: нацгвардейцы показали, как ищут поджигателей и сталкеров (видео)

С 20 апреля из-за пожаров в зоне отчуждения Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

В Национальной гвардии показали, как проводят антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Читайте такжеАваков надеется, что потушить лесные пожары на Житомирщине удастся в течение четырех днейСоответствующий видеоролик размещен на Facebook-странице Министерства внутренних дел.

Отмечается, что экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.

«Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые совершают поджоги», – говорится в сообщении.

Также во время мониторинга нацгвардейцы обнаруживают и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров.

При этом военные НГУ сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров.