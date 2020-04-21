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Антидиверсионная операция в Чернобыле: нацгвардейцы показали, как ищут поджигателей и сталкеров (видео)

14:56, 21 апреля 2020
Экология
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Военные НГУ проводят аэроразведку / скриншот

Читайте такжеАваков надеется, что потушить лесные пожары на Житомирщине удастся в течение четырех днейСоответствующий видеоролик размещен на Facebook-странице Министерства внутренних дел.

Отмечается, что экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.

«Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые совершают поджоги», – говорится в сообщении.

Также во время мониторинга нацгвардейцы обнаруживают и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров.

При этом военные НГУ сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров.

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