Запах гари в Киеве является следствием пожаров в экосистемах
Запах гари в Киеве является следствием пожаров в экосистемах.
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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА). Там отметили, что сегодня утром лаборатория КАСС «Киевская служба спасения» произвела замеры воздуха на наличие превышения продуктов горения в различных точках столицы, поскольку вторую неделю подряд киевляне жалуются на запах гари в воздухе, который особенно ощутим ночью и утром.
«Замеры лаборатории показали превышение продуктов горения на всей территории столицы. Это является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и Киевской области», - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Только за последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га.