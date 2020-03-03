Царица мусорной горы: когда Украина начнет перерабатывать свои отходы

Украина в последние годы столкнулась с острой проблемой: отсутствия внятной государственной политики в отношении бытовых и производственных отходов. Наши города и поселки периодически засыпаются грудами мусора, незаконные свалки возникают как грибы в различных уголках вчера еще зеленой, красивой страны, загрязняя нашу землю и водоемы. Это ухудшает экологию и влияет на здоровье всех жителей страны.

В отношении эффективности работы с бытовыми отходами Украина, надо признать, отстает на десятилетия от европейских стран. Однако, скоро все может измениться. В ближайшее время в Верховной Раде готовится к рассмотрению пакет законопроектов об управлении бытовыми и другими отходами, который заложит основы нового правового регулирования сферы обращения с отходами.

«Мы пытаемся реализовать целый комплексный подход – это десять законопроектов. В планах, принять весь пакет уже весной. Чтобы мы могли показать ту логику и те правила, которые действуют в Украине, чтобы, во-первых, привлекать сюда инвесторов, а во-вторых, возлагать требования на тех, кто должен отвечать за отходы, которые появляются», - сказал УНИАН министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Без изменений законодательства наша страна не сможет полноценно внедрить устойчивую и ответственную модель управления отходами. С этим затягивать уже никак нельзя.

Украина входит в десятку государств мира с наибольшим объемом мусора на одного жителя. В среднем один украинец генерирует до трех сотен килограммов мусора в год, а всего в стране, по оценкам экологов, производится порядка десяти миллионов тонн твердых бытовых отходов. Из этого объема только три процента перерабатывается и столько же сжигается.

Оставшиеся 94 процента отходов вывозится на свалки, где эти периодически возгорающиеся горы мусора еще многие десятилетия будут разлагаться, загрязняя природу и разрушая здоровье граждан.

Большинство открытых еще в советское время полигонов находятся в аварийном состоянии и выводятся из эксплуатации. Поэтому в скором времени, даже такой первобытный способ обращения с отходами, как вывоз на свалку, станет для украинцев менее доступным и более дорогим.

Многие помнят трагедию трехлетней давности на Грибовичской свалке, куда вывозились отходы со всего Львова. Пожар и сдвиг мусорной глыбы забрал жизни трех людей. После вынужденного закрытия аварийного полигона городской бюджет ежедневно тратит по одному миллиону гривен на то, чтобы вывозить мусор в другие регионы.

Эксперты и активисты говорят, что если Украина в ближайшее время не научится сортировать и перерабатывать отходы, то на решение проблем с мусором муниципалитеты будут вынуждены тратить почти половину своего бюджета. О каком развитии инфраструктуры городов мы тогда будем говорить?

Управление отходами

В умении управляться со своими отходами Украина не только отстает от стран Центральной и Восточной Европы на десятилетия, но и проваливает свои утвержденные ранее планы.

Национальной стратегией управления твердыми бытовыми отходами, одобренной и принятой к реализации в 2017 году, предусмотрено, что уже к 2023 году переработка отходов граждан должна вырасти с трех - до пятнадцати процентов. А к 2030 году - до тридцати процентов.

Как же в реальности обстоят сейчас дела?

Консультант в области обращения с отходами Татьяна Омельченко говорит, что, учитывая уже реализуемые проекты по строительству мусороперерабатывающих заводов, а также темпы освоения гражданами сортировки мусора, выйти на переработку пятнадцати процентов своих отходов Украина сможет только через десять лет.

«Экономическая модель расчетов, которые были заложены при разработке Нацстратегии, показала, что возможным является достижение переработки пятнадцати процентов отходов до 2030 года. Сейчас в Украине строятся два комплекса: один – 240 тысяч тонн и еще сортировочная линия на 80 тысяч тонн. Пока они войдут в эксплуатацию – это еще плюс пять лет. Таким образом, по раздельному сбору мы выйдем на двенадцать процентов, на протяжении пяти-шести лет», – сказал она.

Основательница общественной организации «Украина без мусора» Евгения Аратовская считает, что страна не может продвинуться в решении проблем с отходами, поскольку коррумпированная система позволяет частным «хозяевам» полигонов превращать горы мусора в горы золота, но для себя.

В существующей системе теневых схем и низких тарифов на вывоз мусора для населения конкурентному бизнесу, к сожалению, нет места.

«У нас система отходов привязана к популизму и коррупции. Это два фактора, которые нам не позволили прийти к нормальной европейской модели обращения с отходами. На сегодня единственная выгодная модель – это захоронение. Весь мусорный бизнес зарабатывает исключительно на логистике мусора в окружающую среду», - сказала она.

Никакие другие технологии в Украине практически не развиваются, потому что они просто не могут конкурировать с дешевым захоронением: пять евро за тонну мусора, плюс пять гривен за тонну в качестве налога на захоронение.

В Европейских странах ставки за захоронение отходов колеблются от 20 до 80 евро за тонну.

Тарифные стимулы

Руководитель деятельности Международной финансовой корпорации в Украине (IFC) группы Всемирного банка Елена Волошина сказала, что корпорация неоднократно рассматривала проекты по внедрению мусороперерабатывающих технологий в Украине, но большинство из них не прошли экономическое обоснование, поскольку нынешние тарифы на вывоз мусора не позволяют бизнесу окупиться.

«Большинство технологий, которые предлагались, экологически чистые и хорошие. Но «не били» экономически. При сегодняшних тарифах ни один из этих проектов «не летит». Поэтому нужно искать проект, который «полетит». Для этого нужно сделать комплексное исследование, что у нас происходит», - пояснила она.

Эксперты предполагают, что речь должна идти о повышении тарифов на захоронение отходов в пять-шесть раз. Ведь нынешний низкий тариф не включает затраты на рекультивацию и обслуживание полигонов после их закрытия.

Однако, это не значит, что население за вывоз мусора должно будет заплатить в пять-шесть раз больше. Например, одна семья платит за услугу по вывозу твердых бытовых отходов в среднем 31 гривну в месяц, из них 20 гривен - это перевозка и 10 гривен - захоронение. Соответственно, такая семья будет платить не тридцать, а семьдесят гривен в месяц, то есть, получаем рост в два с половиной раза.

Эксперты сомневаются, что вопрос о повышении тарифов на вывоз и переработку мусора поднимут в ближайший год, поскольку накануне местных выборов осенью 2020 года, политики побоятся делать резкие движения, влияющие на платежки избирателей.

«Нужно учитывать политическую составляющую. Скоро выборы, и никто не хочет поднимать тарифы», - сказала Омельченко.

Рецепт от министра

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал УНИАН, что в пакет законопроектов, который правительство готовит к рассмотрению в парламенте, включены документы, которые будут регламентировать порядок обращения с отходами различного происхождения. Законопроекты будут предусматривать расширение ответственности производителей и дистрибьюторов, которые изготавливают и привозят в страну основной источник отходов - упаковку и тару.

«По каждому из отходов создается логика поведения. Но если говорить о специфических: медицинские товары, батарейки, аккумуляторы, электрооборудование, - там есть возможность их переработки. Главное, вводится такое понятие, как расширенная ответственность производителя: когда тот, кто выпустил на рынок товары, тот и обязан утилизировать», - сказал министр.

По словам Оржеля, в Украине давно идут разговоры о том, как урегулировать вопрос мусора и его переработки. Но принятие решений на уровне законодателей получает сопротивление из-за лоббизма со стороны крупных компаний, у которых сейчас нет никакой ответственности по утилизации произведенной упаковки.

«Не заинтересованы в принятии законов те, кто не платит экологических налогов и не берет на себя обязательства в рамках расширенной ответственности производителя. Это - крупные компании, которые выпускают товары в упаковке. Например, производители тех же батареек, аккумуляторов. У них нет никаких обязательств: они продали и забыли. Это не так как в других странах: «загрязнитель платит». Следовательно, нужно выполнять показатели по ответственности. Если не выполняешь - платишь налог», - подчеркнул министр.

Министр сообщил, что в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, министерство планирует убрать с рынка тонкие пакеты - до 50 микрон, а также постепенно запретить одноразовый пластик.

«Пакеты, которые вы видите в супермаркетах, за них надо будет заплатить, и это уже определенный дискомфорт и ограничение, чтобы ими воспользоваться. С 2021 года у нас предложение полностью запретить пакеты, чтобы люди брали с собой многоразовые. Но это не на все виды товаров. На сыпучие, мясо, рыбу все же остаются эти пакеты», - сказал Оржель.

По словам министра, для запрета использования пластиковой посуды будет предусмотрен переходной период, для адаптации национальных производителей этой продукции.

«Есть одноразовый пластик, и если посчитать сколько стоит его обезвреживания, и какие это сроки и вред наносимый экологии, то проще, может, и перепрофилировать те предприятия, которые есть в Украине», - пояснил министр.

Оржель рассчитывает, что парламентарии уже до конца весны смогут рассмотреть и принять предложенный пакет экологических законов по обращению с мусором, чтобы новые правила заработали уже в текущем году.

Создавать новую систему управления отходами должны все: государство, муниципалитеты, производители и, наконец, потребители. Только тогда борьба за чистое будущее нашей страны будет эффективной.

Нужно помнить, что источники формирования мусорных гор в Украине прежде всего наши семьи, квартиры и дома. Когда украинцы поймут, как умение обращаться со своими отходами соотносится со здоровьем и качеством жизни, то тогда сами граждане будут готовы платить больше за дружеские экологии технологии.

Анна Бредихина