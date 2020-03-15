В Днепре коммунальщики и полиция освободили более 25 котов и собак, которых держали на привязи

Все животные были крайне истощенными.

В Днепре 14 марта с помощью полиции коммунальщики КП «Зооконтроль» освободили более 25 кошек и собак, которых держали на привязи во дворе частного дома на улице Яснополянской.

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Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

«Освобождение собак и кошек на улице Яснополянской. Изъятые животные были в состоянии крайнего истощения. Отдельная благодарность сотрудникам патрульной полиции и муниципальной стражи. КП «Зооконтроль» - forever», - написал Лысенко под выложенным видео.

Хозяева дома превратили двор в свалку отходов, котов привязали веревками, а собак - цепями.

После освобождения животных из неволи их отправили в приют КП «Зооконтроль».