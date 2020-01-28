В Днепре загорелась ветеринарная клиника: погибли 100 крыс и мышей (фото)

Котов и щенков спасли.

В ночь на вторник, 28 января, в Днепре загорелась ветеринарная больница, в результате чего погибли 100 крыс и мышей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Австралии пожарные кормят спасенных коал в свободное время (фото)

"28-го января в 3:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в больнице ветеринарной медицины на улице Космическая, Соборного района города Днепр", - говорится в сообщении.

Как узнали спасатели, возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Огнем повреждена мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы. Общая площадь пожара составила 15 кв. метра.

Пожар локализовали в 4:43 и потушили в 5:23. Пожарные спасли пять котиков и двух щеночков.

В результате пожара погибли около 100 крыс и мышей. Люди не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии пожарные, полиция и ветеринарная клиника объединили усилия, чтобы спасти белку, крохотная голова которой застряла в крышке люка.