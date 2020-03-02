В Антарктиде украинские полярники нашли озеро под ледником (фото)

Озеро обнаружили украинские ученые Тарас Билык и Денис Пишняк на небольшом острове Галиндез.

В Антарктиде украинские полярники нашли озеро под ледником.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины.

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Озеро обнаружили украинские ученые Тарас Билык и Денис Пишняк на небольшом острове Галиндез, расположенном в пяти километрах от Антарктиды, на котором находится украинская полярная станция «Академик Вернадский».

Размер озера пока не установлен, так как ученым удалось пройти по нему всего 30 метров. Однако ученые уверены, что это самый большой водоем на Галиндезе. Также сообщается, что на острове есть еще одно озеро, расположенное на поверхности. Зимой, когда оно замерзает, полярники играют на нем в футбол.

По их мнению, обнаруженное сейчас озеро, максимальная глубина которого составляет 1,5 метра (в том участке, который удалось исследовать – ред.), не замерзает и зимой. Сейчас ученым предстоит выяснить, есть ли в этом водоеме живые существа.

Как сообщал УНИАН, в Антарктиде в результате глобального потепления и таяния ледников ученые открыли новый остров.