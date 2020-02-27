ЕВА создала комитет по промэкологии и устойчивому развитию

Новый комитет Европейской Бизнес Ассоциации сосредоточится на стимулировании экомодернизации предприятий.

Сегодня, 25 февраля, Европейская Бизнес Ассоциация объявила о создании комитета, который будет заниматься вопросами промышленной экологии и устойчивого развития.

Комитет по промышленной экологии и устойчивому развитию при Европейской Бизнес Ассоциации намерен сфокусироваться на совершенствовании украинского законодательства, чтобы стимулировать экологическую модернизацию предприятий и улучшить состояние окружающей природной среды.

"Представители крупнейших компаний аграрной, металлургической, энергетической, цементной отраслей Украины объединились под эгидой Европейской Бизнес Ассоциации, чтобы содействовать формированию такой законодательной базы, которая способствовала бы усилению экономического потенциала страны не в ущерб социальной и экологической сферам", – рассказал в ходе презентации Станислав Зинченко, руководитель Комитета по промышленной экологии и устойчивому развитию, директор GMK Center.

Он напомнил, что только в 2018 году украинские предприятия потратили на природоохранную деятельность $1,3 млрд. Из них $0,4 млрд – капитальные инвестиции. При этом структура капитальных инвестиций в 2018 году выглядела таким образом:

· $129 млн – на охрану атмосферного воздуха и проблемы изменения климата;

· $62 млн – на очистку сточных вод;

· $43 млн – на обращение с отходами;

· $53 млн – на защиту и реабилитацию грунта, подземных и поверхностных вод;

· $83 млн – на прочие мероприятия.

Станислав Зинченко, глава Комитета экологии и устойчивого развития, ЕБА:

– Комитет в первую очередь собрал вместе компании, которые инвестируют в Украину, создают добавленную стоимость. Устойчивое развитие – это актуальный глобальный тренд в мире, сочетающий развитие промышленности и экономики вместе с развитием общества и экологической ответственности. Все компании-члены Комитета вносят свою лепту в экологической модернизации, инвестируют значительные средства в энергоэффективность, региональное развитие. Поэтому наша команда, которая встретилась здесь, договорилась обмениваться опытом и максимально его распространять с точки зрения экологической практики предприятий, делиться своими идеями и проектами с органами законодательной, исполнительной власти и контролирующих органов для достижения общего успеха.

В рейтинге Climate Change Performance Index 2020, оценивающем действия стран по снижению выбросов парниковых газов, Украина получила высокую оценку (60,6 баллов из 100 возможных), заняв 17-е место. К сожалению, такой результат достигнут за счет падения производства, тогда как эффективность государственной экологической политики остается низкой (30,6 баллов из 100 по версии Climate Change Performance Index 2020).

Чтобы повысить эффективность экологической политики, Комитет по промышленной экологии и устойчивому развитию ставит перед собой следующие цели:

1. Уменьшение выбросов и давления на окружающую среду.

2. Внедрение на законодательном уровне четкого механизма поэтапного сокращения выбросов загрязняющих веществ.

3. Изменение реципиентов экологического налога. Приоритет должен предоставляться местным общинам и самим предприятиям. Все собранные средства должны направляться исключительно на осуществление экологических программ и проектов.

4. Внедрение принципов циркулярной экономики и рост роли вторичного использования ресурсов.

5. Повышение уровня знаний и осведомленности ключевых стейкхолдеров и граждан по проблематике промышленных отходов.

6. Создание последовательной налоговой политики, которая должна поддерживать позитивные процессы на предприятиях и улучшать их экологические показатели.

Европейская Бизнес Ассоциация – наиболее влиятельное и крупнейшее объединение украинского бизнеса. Более 20 лет ЕБА работает над решением важных для инвестиционного и бизнес-климата вопросов. По итогам 2019 года объединение насчитывало 1118 участников. Среди своих приоритетов в 2020 году объединение называет: противодействие теневой экономике, снижение налогового давления на легальный бизнес, внедрение принципов circular economy, гармонизацию законодательства Украины с нормами ЕС, обновление трудового законодательства, здравоохранение, содействие развитию международной торговли и поддержку инноваций, а также стимулирование инвестиционной привлекательности Украины.