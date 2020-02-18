Гренландия будет продавать воду из растаявших ледников

В первую очередь власть ориентируется на коммерческие компании.

Гренландия планирует продавать талую ледниковую воду коммерческим компаниям.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на издание Tagesspiegel.

Согласно информации, в настоящее время выписано 16 лицензий на экспорт талой воды. В первую очередь власть ориентируется на коммерческие компании.

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«Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года Международная группа полярных исследователей установила, что скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз. А к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.