В школах Симферополя ввели негласное ограничение по воде

Также в некоторых школах родителей просят приносить воду для цветов.

В школах Симферополя ввели негласное ограничение на использование воды.

Как сообщает Крым.Реалии, официально об обязательных мерах экономии нигде не сообщается, но от классных руководителей родителям в мессенджерах приходят сообщения с требованием «обеспечить детей с сегодняшнего дня влажными салфетками и жидкими антисептиками, поскольку подача воды для мытья рук в школах будет ограничена».

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Также в некоторых школах родителей просят приносить воду для цветов.

Заместитель главы подконтрольной России администрации Симферополя Татьяна Сухина в комментариях российским СМИ опровергла информацию о том, что в целях экономии воды планируется ее перекрывать и штрафовать школы за высокие нормы водопотребления.

По ее словам, в школах только прошли классные часы на тему бережного обращения с водными ресурсами.

По информации Крым.Реалии, бассейны для плавания и автомойки на данный момент в Симферополе продолжают работать бесперебойно.

5 февраля глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

Позже российский глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что воды достаточно. Но при этом призвал крымчан бережно относиться «к такому ценному для полуострова ресурсу».

Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.