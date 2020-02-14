В честь Дня влюбленных в зоопарке Харькова рассказали о романтике среди животных (видео)

Самец черно-бурой лисицы делает тайники с едой, которые находит его партнерша.

В харьковском зоопарке в честь Дня влюбленных рассказали о романтических отношениях, сложившихся между их питомцами.

Видеозапись была опубликована на странице зверинца в Facebook.

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К примеру, пока самка черно-бурой лисицы Джина выбирает, чем полакомиться, ее партнер успевает не только насытиться, но и сделать несколько тайников с едой. Впрочем, если она их все же находит, между животными не происходит конфликтов.

А вот орангутан Флора в свое время помогла любимому и защитила его от других, более агрессивных самцов. Поначалу в Харьков должен был ехать только Жора, но пару не решились разлучать. Сейчас обезьяны вместе играют, едят и отдыхают.

Есть в зоопарке и пары, где "главой семьи" является самка. Рысь Сима старше своего партнера на три года и имеет более агрессивный характер. Уже при первой встрече она продемонстрировала Сникерсу свой норов. Впрочем, после небольшого конфликта хищники сдружились. Хотя нежные чувства они больше проявляют во время гона, а в остальное время относятся друг к другу равнодушно.

Ранее УНИАН сообщал, что в харьковском зоопарке отпраздновали день рождения розового пеликана: год назад он стал первым представителем своего вида, родившимся здесь почти за полвека.