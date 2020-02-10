В зоопарке Харькова отметили день рождения розового пеликана (фото, видео)

За первый год жизни пеликан научился плавать и "рыбачить".

День рождения розового пеликана отпраздновали в Харьковском зоопарке: год назад он стал первым представителем своего вида, родившимся здесь почти за полвека.

Об этом сообщает сайт зоопарка.

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"Этот день мы ждали с особым волнением. Ведь сегодня исполняется год нашему розовому пеликану Малышу. Малыш - первый пеликан, который родился в Харьковском зоопарке за почти 50 лет содержания этих птиц. Его появление на свет стало настоящим праздником", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перья птицы станет розовым до трех лет, а сейчас оно цвета кофе с молоком. В возрасте 3-4 лет можно будет определить и пол. Впрочем, учитывая, что Малыш уже сейчас перерос своих родителей, можно предположить, что это самец.

За первый год жизни пеликан научился плавать и "рыбачить". Вкусовые приоритеты не изменились: как и в раннем детстве, Малыш больше всего любит рыбу путассу и бычков.

Подарком ко дню рождения стал рыбный торт в виде сердца. На берегу Малыша и его родственников ждали несколько сортов рыбы, в том числе бычки. Но поскольку на людях пеликаны любят позировать, медленно плавая на ставку, праздничное угощение было съедено позже, без посторонних глаз.