В Австралии десятки коал умерли от голода в срубленном лесу

Некоторые коалы умерли от голода, другие могли стать жертвами бульдозеров.

В австралийском штате Виктория на участке срубленного леса обнаружили мертвыми или ранеными десятки коал.

Как сообщает "BBC Украина", около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают.

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"Коалы живут на евкалиптах шаровидных, которые срубили на этом участке земли в декабре. Люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые коалы умерли от голода, другие могли стать жертвами бульдозеров.

Как пишет издание, чиновники начали расследование.