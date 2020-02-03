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В Австралии десятки коал умерли от голода в срубленном лесу

02:23, 03 февраля 2020
Экология
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Спасенная коала / фото twitter.com/AnimalsAus

Как сообщает "BBC Украина", около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают.

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"Коалы живут на евкалиптах шаровидных, которые срубили на этом участке земли в декабре. Люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые коалы умерли от голода, другие могли стать жертвами бульдозеров.

Как пишет издание, чиновники начали расследование.

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