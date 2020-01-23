В Одесской области из-за аномальной температуры птицы начали гнездование (видео)

Из-за аномально теплой зимы рыба также начала готовиться к нересту.

На юге Одесской области из-за аномально теплой зимы птицы не улетели на зимовку, некоторые начали гнездование.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, изменила свое поведение и рыба в водоемах Придунавья. Из-за высокой температуры она начала готовиться к нересту.

Но, если вдруг ударят морозы - многим птицам не выжить, говорят ученые. Такая же опасность поджидает и рыб.

Ранее УНИАН сообщал, что в Аскании-Нова сняли маленьких бизонов, которые родились в октябре-декабре. Пополнение удивило ученых, ведь бизоны рожают малышей в конце весны или начале лета.