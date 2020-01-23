В Одесской области из-за аномальной температуры птицы начали гнездование (видео)
18:18, 23 января 2020Экология
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Из-за аномально теплой зимы рыба также начала готовиться к нересту.
На юге Одесщины птицы не улетели на зимовку через аномально теплую зиму
На юге Одесской области из-за аномально теплой зимы птицы не улетели на зимовку, некоторые начали гнездование.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, изменила свое поведение и рыба в водоемах Придунавья. Из-за высокой температуры она начала готовиться к нересту.
Но, если вдруг ударят морозы - многим птицам не выжить, говорят ученые. Такая же опасность поджидает и рыб.
Ранее УНИАН сообщал, что в Аскании-Нова сняли маленьких бизонов, которые родились в октябре-декабре. Пополнение удивило ученых, ведь бизоны рожают малышей в конце весны или начале лета.
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