В Кропивницком волонтеры спасают совенка, которого чуть не заклевали вороны (видео)
18:03, 22 января 2020Экология
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Зоозащитники забрали молодую сову и начали лечение.
Волонтеры спасают совенка, которого чуть не заклевали вороны в Кропивницком.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Окровавленную птицу нашли у дороги, она уже не шевелилась. Зоозащитники забрали молодую сову и начали лечение. Сейчас малыш уже идет на поправку и сможет впоследствии вернуться в лес.
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