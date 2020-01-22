В Кропивницком волонтеры спасают совенка, которого чуть не заклевали вороны (видео)

Зоозащитники забрали молодую сову и начали лечение.

Волонтеры спасают совенка, которого чуть не заклевали вороны в Кропивницком.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Окровавленную птицу нашли у дороги, она уже не шевелилась. Зоозащитники забрали молодую сову и начали лечение. Сейчас малыш уже идет на поправку и сможет впоследствии вернуться в лес.