Температура мирового океана достигла рекордного уровня

Ученые заметили, что скорость потепления с 1987 по 2019 год выросла в четыре раза.

В 2019 году температура океанов достигла рекордного уровня, что свидетельствует об ускорении глобального потепления.

Согласно новому анализу американских исследователей, последние пять лет - теплые для мирового океана, пишет Громадське со ссылкой на The Guardian.

Количество тепла, попадает в океан равно тому, если у каждого человека на планете круглосуточно будут работать микроволновки.

Ученые заметили, что скорость потепления с 1987 по 2019 год выросла в четыре раза. Самым распространенным показателем глобального потепления является средняя температура воздуха на суше.

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Нагретый океан вызывает сильнее штормы и нарушает круговорот воды, что влияет на появление наводнений, засух и пожаров.

Также из-за потепления тают ледники, из-за чего поднимается уровень моря. Ученые ожидают, что к концу века повышение уровня моря достигнет одного метра, что приведет к переселению около 150 млн людей по всему миру.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось до сих пор, и это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.