На экономический форум в Давос прибудут Трамп и Зеленский

Визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский заявлены на международный экономический форум в Далласе.

О прибытии на форум Трампа сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

Читайте такжеЗеленский и Трамп "не поделили ракету" на обложке журнала The Week (фото)

По ее словам, этот визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

В прошлом году Трамп не поехал в Давос из-за шатдауна.

В то же время о визите Зеленского на событии сообщила исполнительный директор ОО «Центр противодействия коррупции» Виктория Каленюк.

Среди визитеров зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, представитель ДТЭК Ахметова Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Из России зарегистрированы 66 человек. Среди них – скандальный олигарх Олег Дерипаска.

Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе.

Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря. СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана.

Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть". Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии.

Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.