Пожары в Австралии: на континенте нашли птичку, которая имитирует звуки пожарной сирены (фото)

Сороки же, в целом, могут имитировать голоса более чем 35 видов птиц и даже звуки животных и людей.

В юго-восточной части Австралии нашли сороку, которая имитировала звуки аварийных сирен, тогда как спасатели тушили лесные пожары в регионе.

Об этом пишет CNN.

Австралиец Грегори Эндрюс скачал ролик на Facebook, его розшерили более чем 2600 раз.

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«Сегодня я встретил сороку в Южном Уэльсе, которая научилась подпевать спасателям и воспроизводить звуки их машин», – написал мужчина.

Сороки же, в целом, могут имитировать голоса более чем 35 видов птиц и даже звуки животных и людей.

Отмечается, что в Южном Уэльсе в Австралии продолжается эвакуация в связи с масштабными лесными пожарами из-за одной из самых сильных засух на континенте за последние 10 лет.

По информации местной пожарной службы, по всему штату в результате пожаров уничтожено более 1300 домов и еще 500 повреждены.

Пожары также нанесли вред дикой природе: в одном только Южном Уэльсе сгорело более 3,6 миллиона гектаров леса.

Как сообщал УНИАН, коала, которую спасли от огня в лесном пожаре в Австралии, умерла.