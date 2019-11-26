В Австралии умерла коала, видео спасения которой от лесного пожара облетело весь мир

Состояние спасенной коалы ухудшилось, поэтому врачи решили усыпить животное.

Коала, которую спасли от огня в лесном пожаре в Австралии, умерла.

Ветеринары в госпитале для коал Порт Маквари приняли решение усыпить спасенную коалу, которую назвали Льюис, поскольку состояние животного ухудшилось, сообщается на странице больницы в Facebook.

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У коалы были ожоги на лапах, груди и других частях тела, ей давали обезболивающее и круглосуточно ухаживали. Животному сделали общий наркоз, чтобы сменить повязки и оценить его состояние. К сожалению, оно оказалось неутешительным. Хотя врачи и были готовы, что состояние коалы ухудшится перед тем, как пойти на выздоровление, однако лучше оно не становилось.

"Сегодня мы приняли решение усыпить Льюиса", - говорится в сообщении госпиталя. Врачи подчеркнули, что главное для них - благополучие животных, именно поэтому и пришлось пойти на такой шаг.

Напомним, видео спасения, на котором австралийка Тони Догерти использует свою рубашку, чтобы обернуть коалу, облетело весь мир. Животное австралийка заметила, когда оно переходило дорогу, охваченную огнем. Женщина бросилась на помощь, завернув пострадавшую коалу в рубашку и полив импровизированную одеяло водой. После этого она немедленно повезла сумчатого в больницу.

Видео: The Sun