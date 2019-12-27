В зоопарке Цюриха застрелили редчайшего крокодила, который напал на сотрудницу

Причину нападения пока не установили.

Редчайшего филиппинского крокодила застрелили в зоопарке Цюриха после того, как он укусил смотрительницу.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт Swissinfo.

Как отмечается, нападение произошло утром во время уборки вольера. Женщина намеревалась перегнать крокодила в другое место, однако тот схватил ее зубами за руку. Хищник несколько минут не разжимал челюсти, поэтому его пришлось убить.

Директор зоопарка рассказал, что это первый случай за его 30-летнюю карьеру - ранее животных за агрессивное поведение не убивали. Причину нападения пока не установили.

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Погибший крокодил весил около 15 килограммов, а его длина составляла около полутора метров. В зоопарке была самка того же вида, однако она не ладила с самцом.

Обе рептилии относились к исчезающему виду, обитающему на острове Минданао. Филиппинские крокодилы вырастают до 3,1 метра в длину и отличаются широкой мордой и крупной чешуей на спине и затылке. Считается, что в дикой природе осталось не более 250 особей.

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