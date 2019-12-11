Роскошь в ущерб климату: эксперты рассказали, надо ли запретить частные самолеты

Путешествия самолетом является не самой лучшей идеей с точки зрения защиты окружающей среды.

Многие участники конференции ООН по климату, что происходит в Мадриде, прибыли на нее на частных самолетах.

О том, как элитные авиаперелеты влияют на окружающую среду, рассказали в материале DW.

Северная Америка лидирует по количеству частных самолетов - их парк там превышает 13 600 машин. На втором месте с большим отставанием - Европа и Россия, где в совокупности насчитывается 2 879 таких летательных аппаратов. Украина также не является исключением - частные самолеты являются популярным видом транспорта также среди украинских политиков и олигархов.

Путешествия самолетом является не самой лучшей идеей с точки зрения защиты окружающей среды. На пассажира, который летит из Берлина в Нью-Йорк и обратно экономическим классом, приходится 1,5-2 тонны выбросов CO2. В 2016 году среднестатистический житель Германии с учетом всех источников загрязнения был ответственным за эмиссию почти 8,9 тонны CO2 в год - таковы данные Международного энергетического агентства (МЭА). В США этот показатель составляет около 15 тонн на человека.

Согласно исследованию Всемирного банка, на авиапассажиров, путешествующих первым классом, приходится примерно втрое больше выбросов CO2 по сравнению с пассажирами экономкласса - кресла в первом классе занимают больше места.

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Недавний анализ, проведенный британским аналитическим центром левого направления Common Wealth, который изучает полеты в пределах Европы, показал, что пассажир, который путешествует на частном самолете, ответственный за эмиссию парниковых газов, в 4-15 раз большую по объему, чем пассажир эконом-класса, и в 75 - 250 - чем тот, кто путешествует скоростным поездом. И это только в том случае, если все места в самолете были заняты. По оценкам Европейской ассоциации бизнес-авиации (EBAA), минимум 40 процентов рейсов на частных самолетах - перегонные, когда пустое воздушное судно перелетает в другие аэропорты для удобства клиента. Но критики, в том числе и EBAA, отмечают, что даже если выбросы CO2 от авиаперелетов до середины века возрастут в три раза, они составят лишь два процента от общемирового объема эмиссии. А потому влияние частных самолетов на окружающую среду, соответственно, является совсем незначительным.

"Противники борьбы против изменения климата часто указывают на эти цифры как на причину ничего не делать", - заявил Лео Мюррей, основатель британской компании A Free Ride, которая поддерживает введение налога на пассажиров, которые часто летают самолетами. "Если выбросы СО2 от частных самолетов - лишь малая доля от общего объема, то недавний анализ Университета Лунда показал, что люди, которые осуществляют такие перелеты, оставляют личный "углеродный след", который в сотни или даже в тысячи раз превышает средний", - отмечает Мюррей.

В начале ноября организации A Free Ride и Common Wealth опубликовали отчет, в котором предлагается до 2025 года запретить в Великобритании частные самолеты, использующие ископаемое топливо. Такие самолеты - вершина "углеродной неравенства", говорится в отчете, описывает экологические недостатки частной авиации: "Их постоянное использование на фоне обострения климатического кризиса не может быть оправдано, особенно на фоне социальных последствий таких полетов".

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Лео Мюррей верит, что запрет летательных аппаратов, работающих на ископаемых видах топлива, заставит владельцев частных самолетов инвестировать в альтернативные способы передвижения, в частности в электрическую авиацию.

"Летательные аппараты с электродвигателями регулярно рекламируются руководителями авиакомпаний и членами правительств как технологическое решение, которое позволит минимизировать ущерб окружающей среде от авиаперевозок. И изменения не за горами", - уверен он. Его компания предлагает в ближайшее время назначить дату прекращения использования частных самолетов, работающих на ископаемом топливе, чтобы помочь продвинуть использование электротяги, добавляет Мюррей.

К середине 2020-х аэрокосмическая промышленность сможет производить самолеты с новыми, полностью электрическими двигателями, способными перевозить небольшое количество пассажиров на расстояние до 1000 километров", говорится в совместном отчете A Free Ride и Common Wealth.

В нем также утверждается, что Airbus и Siemens смогут заменить электросамолетами воздушные судна, летающие на ископаемом топливе, в восьми из десяти рейсов в пределах Европы, которые сейчас выполняют частные самолеты. Конкуренты - в частности сервис такси Uber и компания Volocopter в Германии - уже планируют на протяжении следующих нескольких лет представить собственные электрические вертолеты в Дубае, Шанхае и Сингапуре.