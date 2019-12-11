В Канаде успешно испытали первый в мире частный электросамолет (фото)

Гидросамолет производства компании MagniX с полностью электрическим приводом совершил рейс до Ванкувера.

В Канаде состоялся первый коммерческий полет полностью электрического самолета, сообщает ВВС.

Гидросамолет компании MagniX с полностью электрическим приводом совершил рейс в Ванкувер. На борту находились 6 пассажиров. В авиакомпании заявили, что это был первый шаг к созданию «первого в мире полностью электрического коммерческого аэрофлота».

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В полете участвовала модель DHC-2 De Havilland Beaver с 750-сильной (560 кВт) силовой установкой magni500. В компании подчеркнули, что двигательная установка направлена ​​на то, чтобы обеспечить «чистый и эффективный способ питания двигателей самолетов». Считается, что переход на электрические двигатели может стать одним из способов сокращения выбросов в авиационном секторе.

Канадский оператор Harbour Air, организовывавший перелет, надеется электрифицировать весь свой парк к 2022 году, при условии выдачи таким самолетам сертификатов безопасности и разрешения.

Несмотря на успешный рейс, главной проблемой отрасли остается дальность перелетов из-за особенностей батарей. Подобное самолету MagniX воздушное судно может летать на расстояние до 160 км, питаясь от литиевой батареи. «Дальность полетов сейчас не такая, как нам бы хотелось, но этого достаточно, чтобы начать революцию», — сказал исполнительный директор MagniX Рой Ганзарски.