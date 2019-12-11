Президент Бразилии обидел Тунберг из-за ее твита об Амазонии, эко-активистка оригинально отреагировала

Жаир Болсонару назвал Тунберг словом pirralha, которое можно перевести, как "паскудница", "отродье" и "невоспитанная девчонка".

Президент Бразилии Жаир Болсонару критически высказался в адрес 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на The Guardian.

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В частности, Болсонару назвал Тунберг "паскудницей". Таким образом он отреагировал на ее сообщение в Twitter в защиту коренного населения Амазонии.

Речь идет о сообщении Тунберг, в котором она отметила, что коренных жителей Амазонии "в буквальном смысле убивают за попытку защитить леса от незаконных вырубок". "А мир об этом позорно молчит", – добавила эко-активистка.

Твит шведки обнародовал ряд СМИ, после чего его прокомментировал президент Бразилии. "Удивительно, как много места на страницах отводят этой паскуднице", – заявил Болсонару. В оригинале им было употреблено португальское слова pirralha, которое еще можно перевести, как "отродье" и "невоспитанная девчонка".

После этого шведская эко-активистка внесла правки в свою биографию в Twitter, вписав в нее слово pirralha, которым ее охарактеризовал президент Бразилии.

Как сообщал УНИАН, недавно эко-активистка Грета Тунберг выиграла премию "За целесообразное жизнеобеспечение". Ее присуждают за вклад в урегулирование кризисов и возрождения ценностей.