"Новогодние букеты": эколог дала совет, как создать праздничную атмосферу без ущерба окружающей среде

Уже в начале декабря в Киев свозят около 100 тысяч деревьев, а ближе к Новому году их количество достигает 500-700 тысяч.

К новогодним праздникам в Киев завозят в 500-700 тысяч срубленных елок и молодых сосен. Более 20 000 из них остаются непроданными и просто выбрасываются.

Такие данные озвучила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что в результате все эти сотни тысяч деревьев оказываются на свалках.

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"Всеукраинская экологическая лига уже на протяжении 20 лет выступает против вырубки живых деревьев в предновогодний период. Они максимум 10 дней постоят, а потом, уже никому не нужные, попадают на свалки...", – отметила Тимочко.

По информации активистов, уже в начале декабря в Киев свозят около 100 тысяч деревьев, а ближе к Новому году их количество достигает 500-700 тысяч.

"Привозится огромное количество незаконно срубленных деревьев, браконьерским способом. В последние дни – просто свалка этих елок. В прошлом году мы насчитали 20 тысяч деревьев, которые остались непроданными. И это не весь Киев, а только несколько рынков!" – поделилась екологиня.

Тем украинцам, которые выступают за бережное отношение к природе, Тимочко посоветовала две альтернативы: сделать "новогодние букеты" из хвойных веток или приобрести искусственную елку.

"Живые ветки могли бы заготавливать лесхозы, веток полно во всех лесах. Это не повредит окружающей среде, а люди получат украшение... А искусственные елки служат и 10, и 15 лет. Ведь главное – не высота или "пушистость" дерева. Атмосферу праздника создают отношения между людьми. Вместе делать игрушки, уделять детям больше внимания – вот что по-настоящему согревает", – напомнила она.