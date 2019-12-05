Садовый рассказал, когда завершится строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

За год завод будет перерабатывать 250 тыс. тонн отходов.

Рекультивация Грибовичской свалки (Львовская область) и строительство во Львове мусороперерабатывающего завода может быть завершено до конца 2021 года.

Об этом на церемонии запуска информационной кампании в поддержку проекта комплексного управления полигоном твердых бытовых отходов в Грибовичах заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Через два года мы ожидаем выйти на полноценное функционирование завода", - сказал он.

Глава коммунального предприятия "Зеленый город" Вадим Ноздря отметил, что в целом проект обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове включает в себя четыре фазы.

В частности, реабилитация полигона в Грибовичах, строительство завода механико-биологической переработки отходов, процесс обращения с отходами согласно национальной стратегии и создание нового областного инженерного полигона.

"У нас задача завершить этап рекультивации и строительство завода до конца 2021 года... К середине 2021 года завершим всю техническую часть", - сказал он.

По его словам, в год завод будет перерабатывать 250 тыс. тонн отходов.

Ноздря отметил, что тариф на переработку отходов на Львовском мусороперерабатывающем заводе предварительно будет составлять около 1000 грн за тонну, что существенно ниже среднеевропейского. Исходя из этого, можно посчитать стоимость тарифа для потребителей.

«Норма накопления в Украине приблизительно составляет 300 кг на человека в год. Таким образом, одна семья из трех человек приблизительно накопит 1 тонну отходов за год. За что нужно будет заплатить приблизительно тысячу гривен в год. То есть можно поделить на 12 месяцев и выйдет 27 гривен в месяц на человека», – пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР, Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (E5P), а также Фонд чистых технологий предоставили финансирование в размере 35 млн евро на рекультивацию Грибовичской свалки и строительство во Львове мусороперерабатывающего завода.

Пакет финансирования включает 13-летний кредит от ЕБРР в размере 20 млн евро, инвестиционный грант на 10 млн евро от E5P, а также льготный кредит на 5 млн евро от Фонда чистых технологий.

Справка УНИАН. Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) - единственное легальное место приема мусора из Львова и близлежащих сел. Действовала с 1958 года вблизи села Большие Грибовичи возле Львова. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалку обслуживает ЛКП «Збыранка».

28 мая 2016 года на полигоне вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось в течение двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел оползень мусора. В результате под завалами погибли трое работников ГСЧС. Среди оказавшихся под завалом мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия «Збыранка». Его тело не нашли до сих пор.

В 2017 году, через год после трагедии, Грибовичскую свалку закрыли для эксплуатации.

После этого почти два года длилась так называемая «мусорная блокада» Львова, во время которой другие полигоны не принимали мусор из города.