В РФ предлагают доплачивать военным в оккупированном Крыму из-за "ухудшения климатических условий"

После оккупации в Крыму началась экологическая катастрофа из-за нехватки пресной воды.

Министерство обороны РФ предлагает приравнять условия службы в оккупированном Крыму к службе в районах Крайнего Севера из-за «ухудшения климатических условий», возникших «в связи с перекрытием Северо-Крымского канала».

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Об этом говорится в подготовленном российским военным ведомством проекте изменений в постановления правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1237, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

В пояснительной записке указано, что документ подготовлен «в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации военных частей на территории «Республики Крым».

Уточняется, что до 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал территорию Крыма на 80-87% объема забора воды, однако, несмотря на это, проблема нехватки пресной воды сохранялась. В апреле 2014 года подача воды из Днепра в Крым было полностью прекращена.

«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма начала наблюдаться нехватка пресной воды, а площади орошаемых земель уменьшились с 400 тыс. га до 13,4 тыс. га», - говорится в документе.

Кроме того, указывается, что в 2018 году из-за критической нехватки воды в технологическом процессе производства диоксида титана на заводе «Крымский Титан» (подкормка кислотных накопителей водой проводилась с ПКК) произошла авария с выбросом в воздух сернистого ангидрида (вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек носа и глаз, а в худшем случае - отек легких).

В связи с этим Минобороны предлагает внести изменения в постановления правительства РФ, которые регламентирует размер надбавок к денежному обеспечению при прохождении службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях», в части отнесения территории Крыма «в пустынных и безводных местностей и установление военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) на территории Республики Крым, коэффициента в размере 1,1 к денежному обеспечению».