В Карпатах медведь забрел в село полакомиться объедками и "обнес" яблоню

Животное совершенно спокойно отнеслось к присутствию рядом людей – не проявило ни страха, ни агрессии.

Три дня подряд бурый медведь рылся на свалке в селе, опустошал фруктовый сад и просто прогуливался на Буковецком перевале на Прикарпатье.

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Очевидцам он позволял себя снимать на телефон и никого не пугался, говорится в сюжете ТСН.

Поздно вечером селяне возвращались домой и замерли – на обочине возле туристической беседки в куче мусора копался медведь и не обращал внимания ни на грохот мотора, ни на свет фар. "Ноль реакции на людей. Он вел себя спокойно, не агрессивно. Как любая домашняя собака", - говорит житель села Буковец Николай Томащук.

Три дня подряд косолапый приходил на свалку, заглядывал в окна нежилого дома неподалеку и лазил в саду на деревья, чтобы, не торопясь, насладиться фруктами. Посмотреть на отчаянного приехал специалист национального парка "Верховинский" Ярослав Зеленчук. Он предполагает, что это медвежонок, которому не исполнилось еще и двух лет. "Молодой, которого самка отогнала от себя, потому что она сейчас в берлоге снова рождает новых медвежат. И он начинает самостоятельную жизнь. Но эту самостоятельную жизнь он начинает путем меньшего сопротивления – он идет, где много еды и ее не трудно добывать", - рассуждает знаток.

Куски курицы гриль и другие вкусности – это беспокоит руководителя направления "Редкие виды" WWF Украина. "Проблема не в медведе, который пришел на стихийную свалку, а проблема в безответственном поведении людей, которые, отдыхая на природе, мусор не забрали с собой, а просто бросили в лесу", - говорит Богдан Вихор. Зоозащитники радуются, что это был всего лишь медвежонок, потому что взрослый зверь мог бы напасть на людей. Но и для малыша такая близость к цивилизации опасна – косолапый может стать добычей для браконьеров. Поэтому селяне и работники национального парка принялись ликвидировать свалку – вывезли полсотни мешков мусора. Почти половина из этого – стекло и пластик. "Мусор опасен для медведя, потому что когда он съест вместе с пластиком, его здоровью это не поможет", - объясняет Ярослав Зеленчук.

Но таких стихийных свалок в Верховинском районе десятки: одни создают туристы, другие являются делом рук местных. В прошлом году организованную свалку закрыли, поскольку переполнили, теперь отходы везут почти за полторы сотни километров. "Средний мешок мусора в организациях, работающих на территории района, стоит 45 грн. Несортированный. Сортированный забирают бесплатно", - говорит руководитель Национального парка "Верховинский" Михаил Нечай. Установленные фотоловушки показали: косолапый ушел. Но работники нацпарка хотят его поймать и перевезти в лесные чащи, чтобы взрослой жизни он учился подальше от людей.