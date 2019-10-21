На Киевщине горят торфяники: в КГГА советуют долго не гулять
В Голосеевском районе Киева ухудшилось состояние воздуха из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе на Киевщине.
Читайте такжеВ 500 раз выше нормы: в Одесской области СБУ предупредила угрозу серьезно радиационного загрязнения (видео)Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).
«Сейчас в селе Романкив, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 гектара торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе города Киева», – отметили в КГГА.
На место направлен «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» и лаборатория КАРС «Киевская служба спасения» для проведения замеров.
Специалисты напоминают, что в случаях задымленности лучше ограничить пребывание на открытом воздухе, детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; держать окна закрытыми, особенно ночью и утром.
При открытии окон советуют завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку, а также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Если у человека появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
Как ранее сообщал УНИАН, Украина с самого утра 21 октября накрыта облаком угарного газа.