На Киевщине горят торфяники: в КГГА советуют долго не гулять

Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева.

В Голосеевском районе Киева ухудшилось состояние воздуха из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе на Киевщине.

Читайте такжеВ 500 раз выше нормы: в Одесской области СБУ предупредила угрозу серьезно радиационного загрязнения (видео)Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

«Сейчас в селе Романкив, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 гектара торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе города Киева», – отметили в КГГА.

На место направлен «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» и лаборатория КАРС «Киевская служба спасения» для проведения замеров.

Специалисты напоминают, что в случаях задымленности лучше ограничить пребывание на открытом воздухе, детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; держать окна закрытыми, особенно ночью и утром.

При открытии окон советуют завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку, а также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Если у человека появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина с самого утра 21 октября накрыта облаком угарного газа.