Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане

09:46, 21 октября 2019
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Туман сохранится в течение первой половины дня.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В первой половине дня 21 октября в Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 21 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°.

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Теги: #погода#туман
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