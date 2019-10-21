Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане

Туман сохранится в течение первой половины дня.

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В первой половине дня 21 октября в Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 21 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°.