Кабмин собирается запретить пластиковые пакеты в Украине

Речь идет о запрете использовать сверхлегкие одноразовые пакеты в торговле.

Кабинет Министров Украины работает над законопроектом о запрете одноразовых пластиковых изделий в Украине.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины, сообщили в пресс-службе правительства.

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды уже поддержало зарегистрированный законопроект, которым предлагают ограничить использование пластиковых пакетов. Речь идет о запрете использовать сверхлегкие одноразовые пакеты в торговле.

Исключением будут лишь использование пакетов во время фасовки:

рыбы;

мяса;

сыпучих продуктов.

Все пакеты, в зависимости от характеристик, делятся на виды. Пластиковые пакеты, которые не отвечают установленным законом требованиям, должны быть утилизированы, но не за счет производителя, а того – кто их приобрел для торговли.

Сейчас пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

В Великобритании используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным вредом для окружающей среды. Дания ввела высокие налоги на раздачу в магазинах пластиковых пакетов, что на 90% снизило их использования. В Финляндии решили разместить в торговых сетях автоматы для сбора пластиковых пакетов и отправлять их на переработку.