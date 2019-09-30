Согласно законопроекту №2051-1, полиэтиленовые пакеты предлагается запретить в Украине с 2022 года.

В Украине планируют запретить полиэтиленовые пакеты, а за их распространение ввести штрафы от 1700 до 8500 гривень

Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде депутаты от "Слуги народа", передает «Сегодня».

Как отмечают в Национальном экологическом совете Украины, в год только киевляне используют около двух миллиардов полиэтиленовых пакетов, из них лишь 5% попадают на переработку. По оценкам Нацэкосовета, мусорные полигоны на 30-40% заполнены полимерными отходами.

"В структуре этого массива, по данным экологического проекта "Меньше мусора – лучшая жизнь", использованные пластиковые упаковки составляют 10%, отходы полиэтилена – 14,5% и применяемые ПЭТ-бутылки – 20%. То есть почти до половины мусора в стране – это использованные изделия из пластика", – отмечает Олег Титамир, президент "Украинской организации защиты потребителей услуг".

Читайте такжеОдин из столичных рынков решил отказаться от пластика и полиэтилена

Согласно законопроекту №2051-1, полиэтиленовые пакеты предлагается запретить в Украине с 2022 года.

Депутаты предлагают запретить пакеты толщиной до 50 микрометров и оксоразлагаемые пластиковые пакеты на территории Украины. Но разрешается использование биоразлагаемых пакетов.

Стоит отметить, что оксоразлагаемые пакеты состоят на 99% из обычного полиэтилена. Еще 1% в составе – это оксоразлагаемая примесь на основе металлов, которые ускоряют распад пакета под воздействием кислорода и солнечного света. Биоразлагаемые пакеты, напротив, изготовляются из материала органического происхождения – крахмалов или целлюлозы.

Согласно проекту, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты, используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся в обиходе до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

А штраф за распространение пакетов составит 1700-3400 грн, за повторное нарушение – 3400-8500 грн.

Как сообщал УНИАН, Украина оказалась среди 10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.