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В Словакии заметили слонов, которые бродили вдоль дороги (видео)

13:49, 27 сентября 2019
Экология
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Слонов увидели вдоль дороги / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, в центре города Шаля, что в Словакии, людей удивили необычные прохожие, которые спокойно бродили по улицам. В Шаля как раз приехал цирк из Румынии, а его гигантские участники вышли прогуляться после длительного переезда.

Сотрудники заверили - оба слона ручные и общительные, и они не убегали. Правда, в конце концов, великанов таки провели обратно в вольеры уже в сопровождении полицейских.

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Теги: #Словакия#слоны