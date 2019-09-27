В Словакии заметили слонов, которые бродили вдоль дороги (видео)

В город приехал цирк из Румынии.

В Словакии людей удивили слоны, бродившие вдоль дороги.

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Как говорится в сюжете ТСН, в центре города Шаля, что в Словакии, людей удивили необычные прохожие, которые спокойно бродили по улицам. В Шаля как раз приехал цирк из Румынии, а его гигантские участники вышли прогуляться после длительного переезда.

Сотрудники заверили - оба слона ручные и общительные, и они не убегали. Правда, в конце концов, великанов таки провели обратно в вольеры уже в сопровождении полицейских.