В Словакии заметили слонов, которые бродили вдоль дороги (видео)
13:49, 27 сентября 2019Экология
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В город приехал цирк из Румынии.
Слонов увидели вдоль дороги / скриншот видео ТСН
В Словакии людей удивили слоны, бродившие вдоль дороги.
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Как говорится в сюжете ТСН, в центре города Шаля, что в Словакии, людей удивили необычные прохожие, которые спокойно бродили по улицам. В Шаля как раз приехал цирк из Румынии, а его гигантские участники вышли прогуляться после длительного переезда.
Сотрудники заверили - оба слона ручные и общительные, и они не убегали. Правда, в конце концов, великанов таки провели обратно в вольеры уже в сопровождении полицейских.
В Словакии людей удивили слоны, бродившие вдоль дороги
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