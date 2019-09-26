"Интересуется только едой": впавшей в депрессию орангутану Сандре нашли новый дом (видео)

Сандру много лет держали в тесной клетке, что сказалось на здоровье животного.

Аргентинский орангутан Сандра, которая 33 года прожила по разным зверинцам, готовится к переезду во Флориду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Она станет первой жительницей центра для Больших обезьян и изменит тесный вольер зоопарка в Аргентине на просторные апартаменты во Флориде.

Сандра родилась в зоопарке в Германии, затем ее продали в зверинец в Аргентине. Много лет держали в тесной клетке, что сказалось на здоровье животного. Сейчас она грустная и не интересуется ничем, кроме еды.

Рабочие, ухаживающие за Сандрой, уверены, как только девочка прогуляется по просторам новейшего центра и залезет на дерево – ее жизнь сразу наладится.

Как сообщал УНИАН, одна из старейших в мире горилл, которая содержится в неволе, умерла в 63 года в американском зоопарке в городе Литл-Рок.